Al via la Summer School dei giovani delle Aree Interne, che si svolgerà a Castelvetere sul Calore (AV)

Mercoledì 27 luglio prenderà il via la Summer School dei giovani delle Aree Interne, che si svolgerà a Castelvetere sul Calore (AV) fino a domenica 31.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “La Ripa” e dal Centro Studi “Fiorentino Sullo”, rientra nel progetto GIVE BACK, finanziato direttamente dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Esso si pone l’obiettivo di incrementare la partecipazione dei giovani alla vita democratica nelle Aree Interne e creare spazi civici innovativi, in grado di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni, secondo una prospettiva europea.

Alla scuola prenderanno parte 50 ragazzi provenienti da tutta Italia, i quali si confronteranno con decisori politici di ogni livello, docenti universitari, esperti ed imprenditori, all’interno di workshop, tavoli tematici e momenti informali.

La giornata iniziale sarà dedicata alla presentazione del progetto e all’attività di conoscenza; nel pomeriggio i ragazzi visiteranno le aziende CREAZIONI FASS e AMINEA WINERY.

Nei giorni successivi, in mattinata saranno organizzati tre workshop dal titolo “Cittadini europei”, “Il ruolo dei giovani nel futuro delle Aree Interne”, “L’Italia che produce”, mentre nel pomeriggio, i ragazzi interagiranno con i relatori dividendosi in quattro tavoli tematici, estesi a un pubblico di uditori. Saranno affrontati i seguenti argomenti: meccanismi di finanziamento europei, e-democracy, scuola e digitale, innovazione tecnologica. Sabato 30 luglio, dalle ore 16.00, sarà possibile effettuare colloqui individuali con gli esperti di Invitalia e conoscere le numerose misure a sostegno di chi vuole intraprendere l’attività d’impresa.

Ciascun tavolo tematico è finalizzato all’elaborazione di un manifesto con le proposte emerse durante i dibattiti, da sottoporre ai decisori politici. Gli incontri si svolgeranno nella Sala “Fiorentino Sullo” del borgo di Castelvetere sul Calore.

La School infine si concluderà domenica 31 luglio, presso l’Azienda VINI FRATELLI FOLLO, con la presentazione dei risultati progettuali e la consegna degli Youthpass.

La kermesse sarà arricchita dall’organizzazione di alcuni eventi serali aperti a tutta la cittadinanza. Giovedì 28 presso l’Eremo di San Michele all’Elce, si svolgerà un “Simposio al tramonto” con la lettura delle poesie di Imperatrice Bruno; Venerdì 29 e Sabato 30 ci saranno le presentazioni dei libri “Lady Rousseau” di Enrica Sabatini e de “La variante DC” di Gianfranco Rotondi, con la partecipazione di Ettore Rosato.