AIELLO DEL SABATO: Domani inaugurazione della nuova sala polivalente alla scuola secondaria di Primo grado

Domani mattina verrà inaugurata e consegnata alle ragazze ed ai ragazzi della scuola secondaria di Iº la sala polivalente per tutte le attività ludico e ricreative.

Un vecchio deposito all’interno dello stabile dell’istituto è stato completamente trasformato – spiega il primo cittadino – Ora quello spazio, dalle generose dimensioni, è diventato sala polivalente a disposizione dei nostri ragazzi. La sala ha accesso diretto con il piano delle aule tramite ascensore e scale”. Per la fascia tricolore di Aiello del Sabato questo è “un altro importante passo a favore dei nostri ragazzi”. Il progetto della sala polivalente s’inserisce nel piano più ampio di miglioramento degli spazi, efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio che si trova a pochi passi dalla casa municipale. Domani mattina, dunque, l’inaugurazione. Il taglio del nastro è programmato per le 10.30.