Ad Ariano Irpino l’influencer Sara Penelope Robin presenta lo spettacolo “Penny Hall”

Come preannunciato, il cartellone delle festività natalizie del Comune di Ariano irpino riserva ancora sorprese. Con l’apertura del nuovo anno non mancano le emozioni forti. Ed è già conto alla rovescia per il tanto atteso evento delle festività. Sara Penelope Robin, influencer da milioni di visualizzazioni arriva ad Ariano Irpino per presentare il suo nuovo spettacolo “Penny Hall”.

Tiktoker, content creator e attrice napoletana, Sara Penelope Robin canta, balla, recita e suona uno strumento. Possiede molteplici talenti ma è sulla cresta dell’onda grazie alla viralità dei suoi monologhi, che hanno oramai raggiunto milioni di visualizzazioni.

Nei suoi video affronta molteplici tematiche: dalle elezioni politiche alle più ampie tematiche con uno sguardo femminista, fino ai piccoli spaccati di vita quotidiana. Il Comune di Ariano Irpino patrocina l’evento e dà appuntamento a mercoledì 3 gennaio alle ore 21.00 presso l’Auditorium Lina Wertmuller. L’ingresso è gratuito. Non mancate al pre/after show di RICKY Esse Dj a cura di Discoteca Mythos.