L’Isola che c’è. Il libro della scrittrice Filomena Carrella che celebra l’amore per gli animali e per l’isola di Filicudi.

Uscito a Marzo 2023 per Edizioni Il Papavero , “L’isola che c’è!” è un libro illustrato per bambini e ragazzi, scritto dalla giornalista Filomena Carrella, con la prefazione di Virginia Carrella e i disegni di Carmela Fasulo.

Il racconto è ambientato su un’isola italiana, Filicudi. Piccolissima, nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia; possiamo scorgerla nell’immagine in quarta di copertina realizzata daAlina Maslowski, artista che ha scelto di vivere tra Filicudi e l’isola di Wight in Inghilterra. Nei mari che bagnano l’isola, nella Grotta del Bue Marino, tanti anni fa, viveva la foca monaca, una delle foche più rare, l’unica presente nel Mediterraneo e tra i mammiferi più minacciati al mondo.

Ed è per questo, e non solo, che la Carrella ci rivolge un accorato invito: “Lasciamo che la natura compia il suo corso, che l’uomo si faccia da parte almeno per una volta.” E infine, con gli occhi sognanti e trapunti di stelle ci sussurra: “Sapete, donando amore si riceve amore.”

A dimostrare ulteriormente l’amore per la natura e il mondo animale, la scrittrice ha stabilito che parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Salerno per la tutela e la conservazione delle tartarughe marine specie Caretta Caretta in Campania, con il sostegno del progettoSelvatika_Hike&Trek.

Link Acquisto: Edizioni il Papavero

Biografia Filomena Carrella

Filomena Carrella è giornalista, pianista, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali e saggi. Ha vinto nel 1997 il Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove lettere” con il romanzo “Il deserto vivibile” (Istituto Italiano di Cultura).

Nel 2010 viene premiata come migliore scrittrice ironica nell’ambito del concorso letterario “Anibelle e la composizione delle nuvole” indetto da Evaluna (Associazione Culturale). Nel 2005 pubblica per Albatros Edizioni, il libro “Louis Armstrong: la musica oltre il razzismo”, che nel 2007 viene tradotto in inglese da Yosefa Milano (Headmaster of “Burgos” Escuela de idiomas). Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: “I racconti di Filò” (Loffredo editore). “Quando la vita è una favola” (Loffredo editore). ‘Così è! Così e..’ (Psico dramma in tre atti) ‘L’arte del sentire’ (Commedia in due atti). Nel 2017 pubblica, per Edizioni Melagrana, People, una raccolta di 30 lettere destinate ai personaggi che hanno in qualche modo cambiato la storia. Da Papa Francesco a Maradona, dalla Regina Elisabetta a Ghandi. Nel 2021 esce, per ControCorrente Edizioni la raccolta di storie e racconti intitolata “Le Favole Belle”, realizzata insieme ad Ettore Donadio, scrittore e funzionario scolastico.

Nello stesso anno esce per Amazon Publishing il breve racconto “Vite Spezzate” sulla storia dell’omicidio della modella e avvocato Sudafricana Reeva Steenkamp che a soli 30 anni è stata uccisa, proprio la notte del 14 febbraio, dal suo fidanzato, l’atleta paraolimpico Oscar “Blade Runner” Pistorius.

A dicembre 2023 è uscito sempre per Amazon Publishing“Le api sentinelle del mondo”, una favola breve dedicata ai bambini al fine di sensibilizzarli all’educazione ambientale e al rispetto di questo importante insetto e creatura della terra.

Biografia Carmela Fasulo

Carmela Fasulo è una docente, artista e illustratrice nata a San Paolo Belsito

(NA) nel 1980. Diplomata in Decorazione presso l’Accademia di Belle arti di Napoli e abilitata all’insegnamento delle Discipline pittoriche negli istituti secondari di secondo

grado, ha sperimentato nel tempo diverse tecniche e linguaggi espressivi, evidenziando nella sua ricerca artistica uno spiccato interesse per la rappresentazione della Donna e dell’universo femminile. Dal 2009 vive e lavora a Roma come docente specializzato di sostegno; nel corso della sua attività professionale è riuscita a coniugare la sua passione per l’arte e la sua dedizione all’insegnamento attraverso la realizzazione di numerosi progetti e laboratori espressivo-creativi che sono risultati per gli studenti importanti occasioni di socializzazione e di crescita formativa. Da alcuni anni, ispirata dalla nascita della figlia Luce, si è particolarmente appassionata e dedicata all’illustrazione per l’infanzia

Biografia Virginia Carrella

Virginia Carrella, nata a Napoli il 16 luglio 1998, è laureata in Management delle imprese internazionali. Successivamente ha conseguito la laurea magistrale in Fashion,

Art and Food Management. Giornalista pubblicista, collabora con un mensile locale e talvolta con altre testate. Al momento è impegnata, come vincitrice di una borsa di studio per il PNRR “Cultura e Turismo”, in un dottorato di ricerca in Studi Linguistici, Terminologici

e Interculturali, presso l’Università̀ Parthenope di Napoli. Nella prefazione al libro, Virginia non nasconde il legame affettivo con l’isola, fonte indiscutibile di ispirazione per tutti, soprattutto per i giovani. La magia, come suggerisce, è invisibile agli occhi, ma a Filicudi è percepibile agli altri sensi.

Biografia Alina Maslowski

Alina Maslowski nasce ad Edimburgo (Scozia), e si trasferisce in Italia per studiare arte.

La sua poliedrica produzione artistica comprende ritratti a carboncino, pittura sacra su vetro, paesaggi ad olio, e cartoni animati (Grisù) per la TV.

Vive tra l’isola di Filicudi e l’Isola di Wight (Inghilterra)