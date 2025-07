“ACCADDE OGGI”. 4 luglio 1997: Pathfinder atterra su Marte, comincia una nuova era dell’esplorazione spaziale

Cape Canaveral, USA – Il 4 luglio 1997, mentre gli Stati Uniti festeggiavano l’Independence Day, la NASA scriveva una delle pagine più importanti della storia dell’esplorazione spaziale. Alle ore 17:00 UTC, la sonda Pathfinder atterrava con successo sulla superficie di Marte, dando ufficialmente il via alla missione Mars Pathfinder. Un momento storico, simbolico e scientificamente rivoluzionario.

La Pathfinder portava con sé un piccolo veicolo semovente: Sojourner, il primo rover robotico della storia ad esplorare il suolo marziano. Grande quanto un forno a microonde, Sojourner era dotato di telecamere, strumenti per l’analisi chimica delle rocce e pannelli solari. In pochi giorni sarebbe diventato un simbolo globale, conquistando il pubblico e ispirando una nuova generazione di esploratori e scienziati.

Un successo “a basso costo”

La missione Pathfinder rappresentava anche una sfida concettuale: dimostrare che esplorare altri pianeti poteva essere fattibile con budget contenuti. Il costo totale della missione fu infatti di circa 265 milioni di dollari, una cifra modesta rispetto ai grandi progetti precedenti.

Concepita nell’ambito del programma “Faster, Better, Cheaper” della NASA, Pathfinder fu l’esempio lampante di come la tecnologia potesse diventare più efficiente, compatta e accessibile, senza sacrificare l’affidabilità.

Un impatto mediatico e scientifico

Durante i suoi quasi tre mesi di attività, Sojourner trasmise oltre 16.500 immagini e raccolse numerosi dati sull’atmosfera, il clima e le caratteristiche geologiche del pianeta rosso. Le immagini del piccolo rover che si muoveva sul terreno polveroso, tra rocce dai nomi curiosi come “Yogi” e “Barnacle Bill”, fecero il giro del mondo.

L’interesse del pubblico fu enorme: nei primi giorni, il sito web della NASA ricevette oltre 100 milioni di accessi, un record per l’epoca. La missione fu anche la prima ad essere seguita in diretta su internet da milioni di persone in tutto il mondo.

Un’eredità duratura

L’impresa di Pathfinder aprì la strada alle grandi missioni robotiche del XXI secolo: da Spirit e Opportunity, fino a Curiosity e Perseverance, lanciati decenni dopo. Senza Sojourner, probabilmente non avremmo oggi la straordinaria quantità di informazioni che ci avvicinano sempre di più all’obiettivo di una futura missione umana su Marte.

A distanza di oltre 25 anni, il 4 luglio 1997 resta una data simbolo di ingegno, coraggio e visione, in cui la scienza e la curiosità umana si spinsero a oltre 56 milioni di chilometri dalla Terra, per toccare – con ruote e occhi artificiali – la superficie di un altro mondo.