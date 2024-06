Abella Cup 2024: III Edizione – Sorteggio, Gironi e Calendario delle Partite. Calcio di inizio il 15 giugno

La terza edizione dell’Abella Cup 2024 è pronta a partire con il tanto atteso sorteggio delle squadre, la formazione dei gironi e la definizione del calendario delle partite. La serata di presentazione è prevista per martedì 11 giugno alle ore 20:00, nel suggestivo giardino del Palazzo Ducale di Avella. Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio che potranno assistere alla cerimonia che darà il via ufficiale al torneo.

Cerimonia di Apertura e Prima Partita

Sabato 15 giugno, alle ore 20:30, si terrà il cerimoniale di apertura dell’evento, seguito dalla prima partita tra la squadra ONOFRIO C’è, vincitrice della passata stagione, e una delle quattordici squadre iscritte al torneo. Le aspettative sono alte, soprattutto considerando che quest’anno il torneo si è anticipato a giugno, garantendo un clima ideale per le competizioni.

Iniziative e Novità

Quest’anno, l’Abella Cup presenterà diverse iniziative speciali, come la giornata di sport per la disabilità, già annunciata dal sindaco di Avella. Tra le altre attività previste ci sono il Super Ball, una partita tra stranieri e avellani, il triangolare delle istituzioni e molti altri eventi collaterali che arricchiranno il torneo.

Dichiarazioni degli Organizzatori

Il presidente dell’associazione “Il Gladio”, avvocato Angelo Annunziata, ha espresso il suo entusiasmo per l’inizio del torneo, sottolineando l’importanza del periodo scelto per evitare i problemi meteorologici di settembre. “Credo che il periodo sia ottimo per la riuscita del torneo, visto che a settembre dobbiamo sempre fare i conti con il meteo,” ha dichiarato Annunziata, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, inclusi il sindaco e gli amministratori locali.

Tiziano Biancardi ha invece evidenziato la competitività delle squadre partecipanti quest’anno. “Tutte le squadre sono attrezzate per fare bene. Sono sicuro che nulla sarà dato per scontato e credo anche che ci sarà qualche squadra nuova che si distinguerà nel corso del torneo,” ha affermato Biancardi.

La terza edizione dell’Abella Cup 2024 si preannuncia come un evento ricco di emozioni e novità. Con la partecipazione di squadre altamente competitive e numerose iniziative a contorno, il torneo promette di offrire spettacolo e divertimento per tutti gli appassionati di calcio e per l’intera comunità di Avella. Non resta che attendere il sorteggio di martedì 11 giugno per scoprire i gironi e iniziare a tifare per le proprie squadre preferite.