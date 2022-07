A Tufino arrivano i Giochi di Quartiere 2022

Alla riscoperta dei giochi tradizionali di una volta nell’ambito di un progetto di valorizzazione territoriale.

Prende il via l’edizione 2022 dei Giochi di Quartiere di Tufino, tra avvincenti sfide e rievocazione degli antichi giochi tradizionali. L’evento, che si terrà domenica 10 luglio, presso Piazza Gragnano a Tufino (NA), nasce, infatti, per riscoprire valorizzare i giochi di un tempo, volano di valori, anch’essi da riscoprire, come lo stare insieme e il sano e genuino divertimento. Si comincia la mattina, dalle ore 10,00 alle 13,00, con la riscoperta dei giochi in legno riservata ai più piccoli, cui sarà dedicata anche un laboratorio didattico di manualità e uno spettacolo di marionette. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17,00, i giochi di quartiere entreranno nel vivo con la partecipazione dei rappresentanti dei quartieri cittadini, Gescal, Vignola, Risigliano, Schiava e Tufino, che si cimenteranno in varie sfide, quali corsa nei sacchi, corsa carriola e tanti altri. Un’area ristoro, info-point e animazione completeranno la giornata. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto “La Damigella del Re”, ed è co-finanziata dal POC Campania 2014-2020 – Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. L’idea nasce dalla volontà di mettere in rete una serie di manifestazioni, a carattere rievocativo e di tradizione popolare, in un lungo itinerario pensato per offrire ai partecipanti la possibilità di vivere un percorso alla riscoperta della storia e del folklore di questi luoghi. Appuntamento a Tufino, dunque, per i giochi di quartiere 2022.

