A GROTTAMINARDA SI PRESENTA “LABORIOSAMENTE 2.0” VOLUME SULLA DIDATTICA INCLUSIVA

Si terrà sabato 16 novembre alle ore 15:30 presso il Castello d’Aquino di Grottaminarda la presentazione del libro dedicato alla didattica inclusiva “LaboriosaMente 2.0”.

Scritto dalla Dottoressa Cristina Esposito, illustrato da Fabrizio Quartieri e Pasquale Nunziata con cover inedita di Fabrizio Quartieri, “LaboriosaMente 2.0” nasce da un’idea di Biagio Ruocco ed è prodotto interamente dall’Associazione “Insieme si può Sarno”. Il volume diretto in particolare a docenti ed educatori, si focalizza sulla didattica per i bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) e le modalità di insegnamento che possono supportare studenti con queste difficoltà.

Alla presentazione a cura dell’Associazione “Insieme si può Sarno” e dell’Associazione psico-socio-culturale “Il Quarzo Rosa”, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, interverranno il Sindaco, Marcantonio Spera, il Consigliere delegato all’Inclusione Sociale, Antonio Vitale, la Presidente dell’Associazione “Il Quarzo Rosa”, Nadia Iannicello, il Presidente di “Insieme si può Sarno” Biagio Ruocco e l’Autricie Cristina Esposito; modererà l’incontro Giusy Nozzolino. Invitate numerose scuole del circondario alle quali sarà donato il libro.

Si tratta di un’iniziativa innovativa progettata per rispondere alle sfide del mondo della scuola contemporanea e promuovere un ambiente professionale più inclusivo, dinamico e sostenibile.

“LaboriosaMente 2.0” intende favorire la creatività e l’innovazione nelle scuole, incoraggiando la sperimentazione di nuovi modelli di inclusione e metodologie lavorative; investire in programmi di formazione continua per colmare le lacune di competenze e garantire che ogni insegnante possa affrontare le sfide dell’inclusione in continua evoluzione; costruire un ambiente di lavoro scolastico che valorizzi la diversità e promuova l’inclusione, assicurando pari opportunità per tutti gli alunni, indipendentemente dal loro background.

L’auspicio è che “LaboriosaMente 2.0” possa avere un impatto significativo non solo sulle scuole, ma anche sull’intera comunità, migliorando la qualità della vita dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico ed aumentando le loro capacità.