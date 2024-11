Avellino: teatro e arte contro la violenza di genere

Martedì 19 novembre, presso il Casino del Principe di Avellino, si terrà un evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, rivolto alle scuole della provincia. Dalle ore 9.00 alle 14.00, gli studenti potranno assistere allo spettacolo teatrale “Il limite ignoto” e visitare la mostra “Com’eri vestita? – Storie di Violenza”, un percorso artistico ed educativo che esplora il tema del consenso e denuncia stereotipi e abusi.

Il mese di novembre sarà quindi all’insegna di iniziative volte a informare e sensibilizzare la comunità, utilizzando strumenti alternativi come il teatro e l’arte. Questo appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, mira a diventare un format consolidato per il territorio e per le reti associative coinvolte.

“Attraverso questi appuntamenti educativi, instauriamo un dialogo con gli studenti e le studentesse, gettando le basi per un cambiamento culturale necessario a prevenire le tragedie che purtroppo ascoltiamo quotidianamente. Cultura e arte possono davvero fare la differenza in una comunità fragile”, dichiara Sara Plutino, responsabile dell’Arci per l’area di genere.

La mattinata prevede un’alternanza tra le scuole, che si muoveranno tra lo spettacolo teatrale incentrato sul tema del consenso e la mostra sulla violenza di genere, già ospitata da marzo in diversi circoli e luoghi della provincia di Avellino, suscitando grande interesse e partecipazione. Affrontare temi come il consenso, la violenza di genere e sessuale, le relazioni e gli stereotipi è fondamentale, soprattutto per le giovani generazioni, che spesso non hanno spazi dedicati in cui poterne parlare liberamente e con il supporto di professionisti.

L’iniziativa non è rivolta solo agli studenti: l’intera comunità avrà l’opportunità di vivere l’esperienza del teatro partecipativo con una replica serale dello spettacolo il 18 novembre, presso il circolo Arci Fortapasc, alle ore 20.30. A causa della disponibilità limitata di posti, è necessario prenotare in anticipo.

Tutte le informazioni saranno disponibili sui canali comunicativi di Arci Avellino. L’evento è patrocinato dal Comune di Avellino, che ha gentilmente messo a disposizione le sale del Casino del Principe, dimostrando il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere e a favore della sensibilizzazione dei giovani e della comunità.