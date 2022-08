A Contrada la seconda tappa degli “Itinerari da fiaba”. Mercoledi 1 settembre ore 10.30 Sala grasso palazzo caracciolo avellino Conferenza stampa di presentazione

Prima tappa irpina per Itinerari da Fiaba. Dopo il primo appuntamento, tenutosi nella splendida cornice della villa comunale del piccolo centro salernitano di Calvanico, il prossimo 3 settembre sarà il comune di Contrada ad ospitare, in piazza del Carmine, lo spettacolo teatrale “Sole, Luna e Talia” a cura della compagnia teatrale Animazione 90 diretta da Gaetano Stella.

Ogni rappresentazione, ispirata dai testi di Giambattista Basile e diversa per ognuno dei centri toccati dall’Itinerario, che dopo Calvanico e Contrada toccherà Solofra, Bracigliano e Montoro, rappresenta il culmine di una giornata ricca di eventi espressione delle tipicità del territorio, delle bellezze naturalistiche ed dell’attenzione ai giovanissimi attraverso eventi che hanno come collante la letteratura fiabesca.

A Contrada saranno protagoniste le numerose associazioni che, in risposta all’invito alla partecipazione che è stato rivolto loro dall’amministrazione comunale, hanno contribuito all’allestimento di un ricco cartellone. Alle 8.30, da Piazza del Carmine prenderà il via la passeggiata naturalistica “sul sentiero della nocciola”: aria buona, passo lento ed un assaggio dei prodotti tipici locali a cura delle associazioni Caccia e Pesca, Eco Locus, e Pro loco Contrada. La degustazione sarà seguita dalla rappresentazione de “Il mondo delle favole”, a cura delle associazioni Azione cattolica, Nuova Dimensione, Ludobiblioteca di Contrada, compagnia teatrale TalentoZero, il Picchio e il Melograno. In piazzetta Padre Pio, dalle 17, animazione per bambini e, alle 18, la fiaba animata “La Gatta Cenerentola” di Giambattista Basile. Prima dello spettacolo teatrale delle 21.00, i visitatori, grandi e piccini, potranno dedicarsi alla scoperta di Contrada. Nella tarda serata, il palcoscenico diverrà luogo di espressione di talenti musicali locali.

Il progetto “Itinerari da Fiaba con Giambattista Basile”, che prevede dopo la tappa del prossimo 3 settembre a Contrada quelle dei prossimi 9 settembre, a Bracigliano, 16 settembre, a Solofra, e 17 settembre, a Montoro, sarà illustrato, nel dettaglio, nel corso della conferenza stampa che si terrà domani mattina, 1 settembre, alle ore 10.30.

All’incontro con la stampa, che si terrà nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede dell’amministrazione provinciale di Avellino, parteciperanno i sindaci dei comuni di Bracigliano, Calvanico, Contrada, Montoro e Solofra che hanno aderito al progetto di marketing territoriale.