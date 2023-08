A Brusciano è alle porte la “148esima Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova”,

Risuonano per il paese le tipiche voci dei maestri d’ascia, delle martellate sui chiodi forgiati dopo il fruscio delle funi per l’alzata delle borde accompagnate dagli applausi dei trepidanti bruscianesi, mentre per le strade vengono issate le luminarie per i fantasmagorici giorni di festa. Il legno, pioppo, abete, castagno, arrivato nei giorni scorsi è stato assemblato sui concordati punti di costruzione distintamente per ogni Giglio. Quest’anno, dopo la Messa e la Processione di Sant’Antonio di mercoledì 23 agosto, saranno in numero di 6 pari protagonisti nella Ballata dei Gigli di Brusciano di domenica 27 agosto 2027: Croce, Gioventù, Lavoratori, Ortolano, Parulano e Passo Veloce.

L’Amministrazione Comunale, con comunicato stampa a firma dell’Assessora alla Cultura, Monica Cito, ha annunciato: “Nella serata di Sabato 19 Agosto, alle ore 20.30, nei pressi dell’incrocio di Via Cucca con Via Semmola, l’Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco: Avv. Giacomo Romano, in occasione dell’apertura dei festeggiamenti per la 148ª edizione della Festa dei Gigli di Brusciano, provvederà, attraverso una cerimonia che coinvolgerà la comunità tutta, all’accensione ufficiale delle luminarie, che coroneranno, per tutto il periodo della kermesse – culminante nella ballata degli obelischi, domenica 27 Agosto – con luci e colori, le vie della cittadina bruscianese. La manifestazione s’inquadra nella programmazione messa in atto dall’Amministrazione Comunale e dall’Ente Festa, affinché l’Agosto Antoniano possa racchiudere, nel mese più amato dalla comunità, tanti eventi a carattere culturale e sociale, al fine di vivere appieno il ritorno tanto atteso del “fiore più bello” del territorio bruscianese. Inoltre, per la stessa serata del 19, partire dalle ore 21.30, come da programma, si svolgerà l’alzata dei primi tre Gigli Spogliati dei Comitati: Parulano, Croce e Ortolano. Lo spostamento dei restanti Gigli Spogliati si concluderà nella serata di Domenica 20 Agosto, con i Comitati dei Lavoratori, Passo Veloce e Gioventù”.