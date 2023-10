NAPOLI. Casavatore: sorpreso a spacciare in casa. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 61enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato un frequente via vai di persone nei pressi di uno stabile di corso Italia a Casavatore.

Per tale motivo, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché, hanno sorpreso un giovane uscire dall’abitazione che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente 0.53 grammi circa di cocaina.

Essendovi dunque fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’appartamento da dove era stato visto uscire il giovane e, al suo interno hanno sorpreso un uomo seduto ad un tavolo con un involucro di cocaina del peso di 13.5 grammi circa, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 540euro; ancora, all’interno dell’abitazione, e ben occultati, gli operatori hanno rinvenuto un contenitore con all’interno 21 grammi circa di cocaina e 823 euro.

Pertanto, l’indagato, un 61enne di Casavatore con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per traffico e detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente mentre, l’acquirente, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.