Marcello Veneziani ad Ariano Irpino nel segno di Giambattista Vico

di Carmine Guerriero

L’incontro, organizzato dall’Associazione politico-culturale

‘Orizzonti Popolari, è in programma mercoledì 6 dicembre, presso il Palazzo Forte (Museo Civico e della Ceramica) del comune irpino, alle ore 18:00. Al centro del convegno, la presentazione del libro

“Vico dei miracoli’, ultimo lavoro dello scrittore pugliese, edito da Rizzoli e giunto alla terza ristampa, a pochi mesi dal suo lancio.

Ne discuteranno con l’autore il presidente di Orizzonti Popolari, Sergio De Piano, docente di storia della filosofia e studioso di Giovambattista Vico, ed Ettore Zecchino, fondatore dell’associazione politico-culturale irpina. L’appuntamento, aperto, come tutti quelli che lo hanno preceduto, alla prospettiva di un ampio dibattito con il pubblico in sala, chiude un intenso anno di approfondimenti suscitati da ‘Orizzonti Popolari’ sulla storia del pensiero politico in Occidente.