Grottaminarda, più sicurezza sulle strade: completati i nuovi attraversamenti pedonali rialzati nel centro cittadino

La sicurezza in primo piano a Grottaminarda: ultimata questa mattina la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in diversi punti del centro, in particolare in via Alcide De Gasperi, nei pressi dell’Istituto Scolastico ed in via Aldo Moro nei pressi dei Giardini De Curtis e di Piazzale Padre Pio.

Messi in opera con la tecnica dell’asfalto stampato, questi attraversamenti rialzati sono al contempo strisce pedonali e dissuasori di velocità, dunque rappresentano un’ottima soluzione per la sicurezza dei passaggi pedonali e contemporaneamente per moderare la velocità dei veicoli in transito.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto importante investire i fondi messi a disposizione dalla Provincia attraverso il suo Vicepresidente, Marcantonio Spera, in interventi concreti di messa in sicurezza della viabilità urbana, con particolare attenzione ai punti maggiormente frequentati da famiglie e giovani. Un’azione che punta a rendere le strade più sicure e vivibili, promuovendo una mobilità responsabile e una maggiore tutela degli utenti della strada più vulnerabili.