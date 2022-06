GROTTAMINARDA. CESSIONE DELLA POLISPORTIVA GROTTA: LA RISPOSTA DEL SINDACO SPERA.

«Apprendiamo con stupore e rammarico delle dimissioni del Presidente della Polisportiva Grottaminarda. Possiamo solo immaginare quanti sacrifici e quanto impegno sia stato profuso per portare il nome della nostra Cittadina ai vertici del campionato d’eccellenza. Non possiamo che dire “grazie, grazie grazie” a quanti si sono impegnati per raggiungere questo straordinario traguardo».

Comincia così la lettera di risposta del Sindaco Marcantonio Spera alla dirigenza della Società A.S.D Grotta che ha manifestato la volontà di cedere il titolo sportivo della squadra.

«Ciononostante – prosegue il primo cittadino – è doveroso rilevare che l’Amministrazione comunale, tenuto conto anche dei tempi strettissimi offerti dai vertici della società, si trova impreparata a gestire una situazione con così poco preavviso.

L’Ente, al momento, è in attesa di nominare la Giunta e di convocare il primo Consiglio comunale, pertanto, è davvero impossibile, in poche ore, trovare una cordata di sostenitori che possa impegnarsi per la nostra comunità calcistica.

Soprattutto oggi, alla luce del recente risultato elettorale che vedeva contrapposta una coalizione composta da tanti imprenditori, sicuramente quelli più rappresentativi della nostra comunità imprenditoriale. Pertanto, questa neo eletta Amministrazione comunale si augura che l’attuale compagine societaria della Polisportiva di Grottaminarda, possa ritirare le dimissioni al fine di concedere un termine congruo affinché si possa trovare una soluzione condivisa e sostenibile. È di chiara evidenza a tutti che, in pochi giorni, sia impossibile farsi carico di un fardello così impegnativo,

e non per mancanza di coraggio, ma per mancanza di tempo.

Comprendiamo, e i Cittadini tutti ne sono consapevoli, che l’attuale dirigenza della Società, sta investendo capitali propri per sostenere un progetto economico importante, eppure ci duole prendere atto che l’attuale Amministratore comunale può offrire solo un sostegno morale, essendo impossibilitata ad apportare capitali pubblici a sostengo di un’iniziativa privata.

Con tutto il cuore e con la massima disponibilità – conclude il Sindaco – ci mettiamo al servizio dell’attuale dirigenza per trovare una strada percorribile».

