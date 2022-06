Come si crea un puzzle di foto?

Tra le ultime tendenze maggiormente celebri in rete troviamo i puzzle personalizzati con foto proprie. Se ancora non hai sentito parlare dell’argomento, questo articolo fa al caso tuo, quindi preparati a scoprire questo nuovo mondo e poi crea puzzle online grazie alle informazioni fornite.

Le fotografie: dalle origini al nuovo millennio

Le fotografie hanno una origine antica. Risalgono al Dagherrotipo di Louis Jacque Mandè Daguerre nel 1839, procedimento in base al quale una lastra d’argento posta all’interno di una camera oscura davanti alla persona o l’oggetto che si intendeva immortalare – a seguito di lunga posa e lavaggio con mercurio e sale marino – riproduceva un’immagine speculare della persona o dell’oggetto ripreso.

Tale tecnica venne considerata come rivoluzionaria per l’epoca, anche perché le immagini riprodotte erano estremamente nitide e lucenti. La fotografia si è poi evoluta negli anni, gli esperimenti sono stati di vario tipo, e si è giunti sino alle tecniche fotografiche per come le conosciamo oggi. Tuttavia, sino a quando c’erano soltanto le macchine fotografiche, la fotografia era utilizzata soltanto dagli appassionati; con l’avvento degli smartphone, che hanno concesso la possibilità di scattare foto in ogni momento e senza necessità di essere esperti del settore, la fotografia è diventata lo strumento del nuovo millennio.

Basti pensare al social media “Instagram”, il quale si fonda esclusivamente sulla condivisione di immagini ed è tra le App più utilizzate in assoluto proprio perché considerata immediata: si scorre con facilità la bacheca e senza troppo impegno si sbircia all’interno dei ricordi delle persone, nei loro momenti speciali. Anche perché la forza di una foto è proprio questa, riuscire ad immortalare un ricordo che resterà per sempre e condividerlo con pochi intimi o con qualcuno in più.

Puzzle di foto: di cosa si stratta?

Tuttavia, un problema conseguente agli smartphone o alle macchine fotografiche digitali è che le persone hanno sviluppato la tendenza a salvare unicamente le proprie immagini all’interno di dispositivi elettronici. In questo modo, quindi, si è persa la possibilità di sfogliare le fotografie e vivere il ricordo in ogni momento.

Così, con il passare del tempo, le persone hanno gradualmente riscoperto il piacere di stampare le fotografie, ma non con metodi tradizionali, ma in formato collage. Si è assistito alla stampa di tele, tessuti, federe, tazze, nonché ogni oggetto della quotidianità.

Tra queste novità si inseriscono i puzzle di foto, che consistono nella stampa di fotografie su talloncini di cartone, da comporre e così ricreare l’immagine originaria. Questa tipologia di collage risulta essere particolarmente apprezzata in virtù del fatto che i puzzle, da sempre, sono un gioco stimolante e rilassante – è stato scientificamente provato che il costruire puzzle sviluppa intelligenza, creatività e induce un senso di calma e pace interiore – ancora di più se, l’immagine da ricomporre, è un proprio ricordo speciale.

Come fare per creare un puzzle di foto

Svariati sono gli utilizzi che possono essere fatti dei puzzle di foto: da un regalo speciale ed originale, sino ad un ricordo per sè da conservare e ricomporre ogni volta che ne sentirai l’esigenza.

Qualora si voglia creare un puzzle di foto basterà cercare online i siti internet esperti del settore, soltanto per notorietà si cita il celebre PhotoSi. Una volta fatto ciò si dovrà selezionare la fotografia che si intende stampare e il formato (solitamente 10×15, 20×30, 30×40, 35×50 e 50×70), nonché l’orientamento della foto, se orizzontale o verticale. I siti migliori permettono di poter aggiungere cornici alle foto, emoticon o anche testi.

In questo modo potrai costruire il tuo puzzle e, dopo aver fatto un’ultima verifica, richiederne la stampa. In poco tempo avrai un ricordo unico e originale, da conservare o regalare.

