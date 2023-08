GROTTAMINARDA (AV). Festone: densa quarta giornata tra concerto bandistico, processione, festival di artisti di strada, dj set

Prosegue con successo la 132esima edizione del Festone di Grottaminarda.

Ieri la Sassinfunky street band ha portato allegria e buona musica lungo corso Vittorio Veneto, poi lo spettacolo di accensione delle luminarie a ritmo di musica bissato più volte e dalle 23.00, in Piazza XVI Marzo, si è ballato con i dj set di Domenico Cappuccio & Raffaele Bruno e poi Marvin & Prezioso con la più bella musica degli anni ’90.



Questa nuova giornata di sabato 19 agosto, è stata aperta dalla Banda Musicale Città di Gioia del Colle in giro per le strade cittadine e il matinée sul corso Vittorio Veneto. Questa sera l’orchestra bandistica torna alle 20,30, in piazza Fontana per il tradizionale spettacolo musicale.

E per questa quarta giornata di Festone si intensifica anche il programma religioso: oltre alle diverse Messe e alla deposizione di una corona di fiori sul Monumento ai Caduti, alle 19.30, la consegna delle chiavi da parte del Sindaco a San Tommaso D’Aquino, Patrono della città e a seguire la processione in onore di San Tommaso D’Aquino e Sant’Antonio da Padova.

Tra l’altro intorno alle 21.00, proprio al passaggio della processione a piazzale Padre Pio, ci saranno “giochi di fontane e batterie pirotecniche”.

Nel corso della serata sarà ripetuto lo spettacolo di accensione delle luminarie a ritmo di musica ed dalle 22.00 ritornerà l’atteso Festival di artisti di strada “Grottarte”.

Sempre alle 22.00 sul palco di Piazza XVI Marzo saliranno gli allievi del polo didattico/musicale “Heart” per una loro emozionante esibizione live.

E da mezzanotte si balla con il dj set di Adriano Imbriano & Domenico Cappuccio.