Una nuova tragedia del lavoro quest’oggi in provincia di Foggia su un cantiere dell’Alta Velocità, località Giardinetto. A perdere la vita un operaio 62enne di Ariano Irpino che trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia in condizioni disperate, è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul caso e la dinamica della tragedia indagano i carabinieri.

L’uomo mentre era all’interno di una cabina gru e stava manovrando un cavo con gancio che si sarebbe staccato, travolgendo la cabina.