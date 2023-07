SANT’Oggi. Sabato 22 luglio la chiesa festeggia santa Maria Maddalena e san Gualtiero di Lodi

22 luglio: san Gualtiero di Lodi, nacque a Lodi nel 1184, da genitori già anziani, Ariprando de Garbanis e da Alessia, i quali, secondo la Vita beatissimi fratris Gualterii, non avendo avuto figli fino ad allora, prima della sua nascita avevano fatto voto di educare il figlio al servizio di Dio nella basilica di San Pietro a Roma e lo avrebbero educato alla vita religiosa. Quando nacque Gualtiero i genitori, in adempimento del voto, lo portarono a Roma in pellegrinaggio e in seguito gli diedero un’educazione adatta alla missione cui l’avevano consacrato. A 15 anni compì una scelta di povertà, vestì l’abito dei Frati Ospitalieri. Dopo un pò morì il padre e vendette i suoi beni e li distribuì in elemosine e in soccorsi ai pellegrini e agli indigenti; e dopo aver collocato la madre vedova in un convento, egli affinché nessun affetto carnale e mondano lo distogliesse dai comandamenti di Dio e dal divino culto, partì per Piacenza dove visse per due anni al servizio dei poveri presso l’ospedale di san Raimondo Zanfogni, detto Palmerio. La forza attrattiva dell’esperienza di san Raimondo probabilmente gli fece accentuare la scelta evangelica nel senso della religiosità delle opere. Al suo ritorno, dopo due anni, a Lodi, Gualtiero, si stabilì presso l’ospedale di San Bartolomeo, nella periferia della città, qui portò a compimento la propria formazione, fino a sentirsi in grado di agire in piena autonomia. La strada che congiungeva Milano a Piacenza passava, prima di giungere alle porte di Lodi, per un luogo denominato Fanzago, paludoso e boscoso, propizio agli attentati. L’istituzione avrebbe risanato il posto malfamato. Proprio là Gualtiero pensò di erigere un ospedale per soccorrere i pellegrini e i viandanti. Sostenuto dal prete Everardo, Gualtiero chiese alle autorità comunali di Lodi il terreno per edificare il suo ricovero. I consoli di Lodi, il 30 aprile 1206, ben volentieri concedono a lui e ad Everardo otto pertiche di quella terra, perché vi edifichino un ospedale della Misericordia e una chiesa dedicata ai Santi Giacomo e Filippo. Il nuovo ospedale ebbe un fiorente sviluppo: intorno al fondatore si riunirono molti fratelli, molte sorelle e santi eremiti, Gualtiero era d’esempio a tutti di vita rigidamente ascetica: camminava scalzo, vestiva del sacco, digiunava, pregava e distribuiva elemosine. Morì il 22 luglio 1224 circa, a 40 anni.