Incidente questa sera intorno alle ore 20 ad Avella su via Nazionale delle Puglie, subito dopo il distributore Agip, in direzione Napoli. Un tamponamento tra due veicoli la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e un’ambulanza per prestare soccorso ad un contuso. Qualche disagio per la circolazione dei veicoli tenuto conto dell’alta circolazione dei veicoli sulla statale. Dopo circa mezz’ora il tutto si è risolto e i veicoli sono stati rimossi.