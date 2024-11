La 26° Edizione della “Staffetta 24×1 ora Telethon Udine 2024” fa tappa ad Avellino e Caserta

L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) quest’anno ha voluto dare il proprio contributo partecipando alla 26esima edizione della Staffetta Telethon, che da 26 anni raccoglie fondi a favore della fondazione Telethon per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. Le segreterie regionali USMIA che hanno partecipato a questa staffetta sono state quella del Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania.

Questa mattina, gli atleti delle squadre “USMIA corre con Telethon”, composte dai soci e non dell’associazione Usmia Esercito, nelle città di Avellino e Caserta hanno corso la propria frazione di corsa di 60 minuti da remoto. La Fondazione Telethon crede nel valore di ogni singola vita ed è al fianco di tutti quei genitori che vivono con la paura di perdere i propri bambini a causa di malattie genetiche rare.

Per questo ha scelto di occuparsi di malattie così rare da non giustificare grandi investimenti pubblici o privati in ricerca. Tutti noi possiamo fare qualcosa di molto importante per loro, sostenendo la ricerca, finanziandola donando, scendendo in piazza e parlando di Telethon. Ed è per questo che anche USMIA ha corso per dare il proprio contributo in questa catena di solidarietà a sostegno dei bambini con malattie rare. Un atto di amore e generosità per chi ha solo il desiderio di diventare grande, vivere il suo futuro e realizzare i propri sogni.