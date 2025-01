Caserta: Banda di Ladri Arrestata dopo rapina violenta all’Avvocato Giaquinto. Otto Arresti in Campania

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato ha portato all’arresto di otto persone, componenti di una banda criminale specializzata in rapine e furti in tutta la Campania, tra cui un colpo particolarmente violento ai danni dell’avvocato casertano Vittorio Giaquinto. L’arresto segue un’indagine approfondita coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia.

La rapina ai danni di Giaquinto è avvenuta il 22 aprile 2023. Il professionista è stato brutalmente picchiato con una spranga di ferro, immobilizzato e derubato di centinaia di migliaia di euro, gioielli, orologi e una pistola. In particolare, quattro membri della banda, travisati con scaldacollo e cappellini con visiera, sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo aver scavalcato la recinzione del condominio e forzato la porta-finestra della casa dei vicini dell’avvocato. La coppia di vicini, aggredita e legata, è stata anch’essa derubata di orologi e gioielli dal valore di migliaia di euro.

I ladri hanno poi usato una scusa per fare bussare alla porta dell’avvocato Giaquinto, che, una volta aperto, è stato brutalmente picchiato alla testa con la spranga e trascinato fuori casa, dove è stato legato a una tavola nella casa dei vicini. Il gruppo di rapinatori, che agiva con estrema violenza, sembrava aver pianificato il colpo nei minimi dettagli, dimostrando la loro esperienza in rapine e furti.

La banda, composta principalmente da italiani che organizzavano i colpi e da membri di etnia rom che eseguivano le rapine, è stata seguita da vicino dalle forze dell’ordine. Le indagini hanno portato all’individuazione dei componenti del gruppo, che era particolarmente attivo anche nelle province limitrofe. Una prova ulteriore della loro pericolosità è emersa il 10 gennaio 2024, quando la Squadra Mobile di Caserta ha sventato un furto in corso a Napoli, arrestando tre dei banditi dopo una breve fuga. Un quarto membro, che ha cercato di fuggire investendo alcuni poliziotti con un’auto, è stato anch’esso arrestato nonostante abbia causato lievi ferite agli agenti.

L’operazione ha permesso di smantellare una rete criminale ben strutturata, dedita a rapine in appartamento e furti. L’intervento tempestivo della Polizia ha non solo impedito un ulteriore furto, ma ha anche garantito l’arresto dei malviventi, ora accusati di numerosi crimini in tutta la Campania.

L’indagine, che ha visto il coinvolgimento di più forze di polizia, continua a fare luce sulle attività della banda, con la speranza di prevenire ulteriori crimini nella regione.