L’Ambasciatore del Messico in Italia in visita all’Agricola Bellaria: Promuovere l’Irpinia nel Mondo

Nella giornata del 2 febbraio 2025 alle ore 16:30 l’Agricola Bellaria, storica cantina di eccellenza irpina, accoglierà l’onorevole Carlos García Eugenio De Alba, ambasciatore del Messico in Italia e fondatore della Camera di Commercio Messicana a Roma. L’agenda 2025 della prestigiosa cantina di proprietà della famiglia Maffei, capitanata da Antonio Pepe, dirigente generale della stessa, è inaugurata da una visita di assoluto rilievo dal punto di vista culturale, politico e sociale, concretizzando e rinnovando la promessa del principale impegno di Agricola Bellaria: promuovere l’Irpinia, le sue eccellenze vitivinicole e gastrobomiche, in maniera costante, appassionata e sinergica. A rendere possibile ciò è stata Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, giornalista ed enogastronomo, eletto miglior sommelier dell’anno, in contatto con l’ambasciata dopo aver rappresentato al 214° anniversario della Liberazione del Messico lo scorso 13 settembre a Roma un gruppo di cantine d’eccellenza da diverse aree d’Italia, tra cui Agricola Bellaria. Sarà Antonio Pepe, unitamente allo staff di Agricola Bellaria, a dare il benvenuto a sua eccellenza Carlos Eugenio García De Alba, assieme alle autorità locali, agli addetti stampa e agli invitati. Dopo i ringraziamenti per l’onore di una visita già annunciata, durante la trascorsa serata di gala capitolina, vi saranno alcuni brevi interventi con la moderazione di Gaetano Cataldo, il quale ringrazierà tutte le cantine, Agricola Bellaria in primis, per aver partecipato al 214° anniversario della Liberazione del Messico, senza le quali iniziative di tale rilievo non avrebbero potuto aver luogo. Al termine del breve dibattito vi sarà la visita all’azienda a cui seguirá un buffet, allestito con la partecipazione di aziende agroalimentari del territorio. Tale incontro pertanto promette di essere la migliore occasione per uno scambio interculturale, di confronto e di nuove opportunità commerciali e di promozione di un territorio, l’Irpinia, da sempre fiore all’occhiello dell’Italia vitivinicola e assolutamente meritevole di essere sempre più presente nel contesto internazionale.