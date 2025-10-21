Avella, segnalato abbandono di rifiuti pericolosi lungo la Via Nazionale delle Puglie dalla Guardia Agroforestale Italiana

AVELLA (AV) – Nuovo intervento della Guardia Agroforestale Italiana ODV per la tutela ambientale nel territorio avellano. Nel corso di un’attività di monitoraggio eseguita il 20 ottobre 2025, gli operatori hanno rinvenuto un accumulo di rifiuti pericolosi e non pericolosi lungo la Via Nazionale delle Puglie, nel comune di Avella, segnalando la situazione alle autorità competenti.

La comunicazione, formalizzata con nota prot. n. 0079/2025, è stata inviata al Sindaco di Avella, al Comando di Polizia Municipale e al Nucleo Forestale dei Carabinieri di Monteforte Irpino.

Rifiuti pericolosi e discariche abusive

Secondo quanto riportato nel documento, durante il servizio di monitoraggio ambientale sono stati individuati tappeti di guaina bituminosa – classificata come rifiuto speciale pericoloso – e, in altre aree adiacenti, rifiuti misti tra cui sedie, mobili, plastica e altri materiali di scarto.

Le segnalazioni sono state accompagnate da rilievi fotografici e da coordinate geografiche precise (40.947545, 14.583644 e 40.947501, 14.584036), per consentire un rapido intervento di bonifica.

Richiesta di intervento immediato

Nel rapporto, firmato dal Dirigente Regionale di Settore Andrea Palmese e dagli operatori Mario Di Meo e Felice Gaglione, la Guardia Agroforestale ha richiesto che si provveda “quanto prima alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi”, come previsto dall’articolo 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

«Considerato il pregio ambientale dell’area interessata – si legge nella nota – sarebbe opportuno procedere al più presto alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente.»

Tutela del territorio e collaborazione istituzionale

L’azione della Guardia Agroforestale si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e contrasto all’abbandono dei rifiuti nelle aree verdi e periurbane dell’Irpinia. L’obiettivo è quello di prevenire il degrado ambientale e di favorire la collaborazione tra enti locali e forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro e salubre.

La segnalazione sarà ora oggetto di verifiche e sopralluoghi da parte delle autorità competenti, che dovranno accertare le responsabilità e attivare le procedure per la bonifica dei siti indicati.