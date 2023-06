Successo per Harambee Fest, evento organizzato dalla regia del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento

Harambee dallo lingua swahili richiama il senso e la collaborazione della comunità per una causa comune, ed è proprio quello che è avvenuto questo fine settimana presso la Rocca dei Rettori di Benevento, all’Harambee Fest, evento organizzato dalla regia del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento.

L’obiettivo che il Coordinamento si era posto con l’organizzazione dell’evento era quella di dare piena libertà di pensiero e di espressione ai tanti cittadini e comunità straniere presenti sul nostro territorio, dando loro la possibilità di dare voce alle tante problematiche che affrontano ogni giorno nella loro vita. Un obiettivo che si collega all’instaurare una rete tra le associazioni che mirano a difendere e supportare i diritti dei cittadini stranieri, e non solo, presenti sui nostri territori delle aree interne anche per il rilancio e lo sviluppo delle nostre stesse comunità. La direzione sarà quella di continuare con le associazioni e i singoli cittadini un percorso co-creativo per individuare azioni come percorsi informativi, artistici, ludico-creativi e culinari.

Tanti sono stati i temi affrontanti durante il festival come quello del caporalato con il Coordinamento di Libera Benevento, cittadinanza e ius soli con la Rete della Riforma della Cittadinanza-Dalla parte giusta della storia, ancora l’uso del lessico per descrivere il mondo delle migrazioni in ambito giornalistico a cura del Consorzio Sale della Terra e infine la docu-inchiesta sui CPR a cura dei giornalisti vincitori del premio “Roberto Morrione”.

Si ringrazia l’ente Provincia di Benevento per il patrocinio e per aver concesso la splendida location della Rocca dei Rettori. Inoltre si ringraziano tutte le associazioni aderenti all’evento: Gramigna ODV, Consorzio Sale della Terra e i suoi SAI, Dimbaya, Maison du Monde, Circolo Arci Provinciale di Benevento, Circolo Ribellarci di Apice, Riforma della cittadinanza – Dalla Parte Giusta della Storia, Coordinamento di Libera Benevento, Cooperativa Sociale Immaginaria, Cooperativa Sociale ICare, Oltre i Confini, Give Back Giovani Aree Interne, Fuori Tratta, Cooperativa Sociale San Rocco, Nero e non solo, Cooperativa Eteria, Associazione Melagrana, Commissione Politiche Giovanili Benevento, Forum dei Giovani Regione Campania e Esn Maleventum.

Il Coordinamento e le associazioni della rete vi danno appuntamento al prossimo anno con una nuova edizione.