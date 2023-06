CCIAA Irpinia Sannio: attribuiti d’ufficio 6.019 domicili digitali

La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha attribuito d’ufficio 6.019 domicili digitali per imprese individuali, società di capitale e di persone, di cui 3.470 per la provincia di Avellino e 2.549 per la provincia di Benevento.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio (codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it) è attivo solo per la ricezione, ed è accessibile dal Rappresentante dell’impresa tramite il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, accedendo dalla piattaforma Impresa Italia.

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese, costituite in forma societaria o individuale, che non avevano comunicato il proprio domicilio digitale (PEC), oppure che avevano un indirizzo scaduto o revocato, dovevano regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile 2023.

Secondo quanto prevede il “Decreto Legge Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), la mancata comunicazione comporta oltre all’assegnazione d’ufficio di domicili digitali, anche l’erogazione di una sanzione amministrativa che per le società è di 412 euro e per le imprese individuali di 60 euro.