REGIONALI CAMPANIA 2025 – I RISULTATI DELLE QUATTRO SEZIONI DI MUGNANO DEL CARDINALE

Completato lo scrutinio nelle quattro sezioni del comune di Mugnano del Cardinale, vengono riportati i dati ufficiali relativi ai voti per i candidati presidenti e alle preferenze delle principali liste.
Voti ai candidati presidenti
Somma delle quattro sezioni:
• Roberto Fico: 1.558 voti
• Edmondo Cirelli: 614 voti
• Arnese: 26 voti
• Giuliano: 23 voti
• Bandecchi: 11 voti
• Campanile: 4 voti
Centrodestra – Preferenze complessive
Nel centrodestra, il candidato più votato risulta il compaesano Rozza, con il totale più alto registrato nell’area.
• Rozza: 263 preferenze
• Petitto: 55 preferenze
• Festa: 25 preferenze
• Galasso: 12 preferenze
• Nargi: 11 preferenze
• Guarino: 8 preferenze
• Saveriano Maria Stella: 7 preferenze
Centrosinistra – Preferenze complessive
Le preferenze dell’area di centrosinistra risultano le seguenti:
• Alaia: 676 preferenze
• Petracca: 372 preferenze
• Di Nardo: 69 preferenze
• Nazzaro: 78 preferenze
• Iannace: 59 preferenze
• Annunziata Napolitano: 91 preferenze
• Cerrato: 32 preferenze
• Fortini: 29 preferenze
• Ciampi: 14 preferenze
Il voto delle quattro sezioni di Mugnano del Cardinale evidenzia una netta prevalenza della coalizione di centrosinistra. Nel centrodestra, il dato più alto è quello del compaesano Rozza, mentre nel centrosinistra emergono Alaia e Petracca come i più votati.