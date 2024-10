Lioni. Le foto del terribile incidente stradale dove ha perso la vita un 24enne

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 04’50 della notte scorsa, è intervenuta in contrada Cerrete sempre a Lioni, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava finendo al di sotto di una scarpata, contro un albero. A bordo dell’auto un ragazzo ed una ragazza, entrambi ventiquattrenni i quali dopo essere stati recuperati venivano affidati ai sanitari del 118 interventi che li trasportavano presso il vicino ospedale Criscioli di Sant’ Angelo dei lombardi, purtroppo il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate. Per il recupero del veicolo incidentato si tendeva necessario l’intervento dell’autogrù dalla sede centrale di Avellino, e sul posto i Carabinieri della Stazione di Sant’ Angelo dei Lombardi effettuavano i rilievi di loro competenza.