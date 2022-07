Laceno, grande successo per la due giorni dedicata alla Mtb. Alla Granfondo Parco dei Monti Picentini vince Aschettino

È terminata con successo la due giorni dedicata alla bici e soprattutto alla mountain-bike sull’Altopiano Laceno. Sabato 9 luglio è stata la giornata del Meeting Regionale Giovani Campania 2022, è toccato infatti, ai piccoli atleti che nelle varie categorie si sono sfidati a suon di pedalate e giochi, tutto all’insegna innanzitutto del divertimento. Una giornata formato famiglia che ha coinvolto più di 100 piccoli ciclisti, contribuendo ad accrescere in modo esponenziale la voglia di ripartenza anche per questo sport e per tutto il comparto turistico.

L’evento di sabato fortemente voluto sull’altopiano dall’ASD Laceno Bike e dal Settore Giovanissimi della Federciclismo Campania nella persona del Prof. Perna è stato sicuramente un successo per quanto riguarda il divertimento dei più piccoli.

Oggi, invece è andato in scena il 5° Trofeo MTB Altopiano Lago Laceno, la Granfondo del Parco Regionale dei Monti Picentini, 6° Tappa del Giro della Campania Off-Road 2022.

Un percorso che si presenta veloce ed adrenalinico allo stesso tempo che ha visto fin dalle prime ore del mattino gli atleti arrivare al centro di smistamento per prendere la pettorina. Una gara che ha visto negli anni anche un aumento di partecipanti in E-bike e che continua a consolidarsi come tappa importante nel circuito Mtb nazionale.

A confermarlo sono state anche le parole dei protagonisti, a cominciare dal vincitore della Granfondo Gianfranco Aschettino: “È stato un percorso bellissimo, tracciato bene, tecnico, un bel percorso. Ci vedremo sicuramente l’anno prossimo”.

L’auspicio rimane sempre quello di confermare nella due giorni il successo consolidato negli anni, grazie all’impegno di un manipolo di volontari dell’Asd Laceno Bike sostenuti dal Parco Regionale dei Monti Picentini che ogni anni puntano a migliorare sempre di più quella che è considerata da alcuni partecipanti la più bella tappa del Giro della Campania.

Questa edizione ha rappresentato un ulteriore momento di rilancio dopo le restrizioni dovute alla pandemia e rappresenta un vanto per la comunità bagnolese che con la costituzione dell’Asd Laceno Bike riesce a mettere in campo le proprie risorse concentrando l’attenzione sul connubio perfetto fatto di Sport e Natura.

“Ringraziamo pertanto tutti coloro che ci danno supporto, quali l’Amministrazione comunale, i vari sponsor e le varie autorità necessarie per la riuscita di questo evento sportivo sul Laceno. Ora testa bassa e pedalare già in vista dell’anno prossimo”, così gli organizzatori dell’Asd Laceno Bike, capitanata da Massimiliano Rogata.

