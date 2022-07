NOLA – VILLA LITERNO – Caserta. Tragico incidente, domenica insanguinata, muore un bimbo

Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla strada Nola – Villa Literno – Caserta, di questo pomeriggio intorno alle 17, di oggi 10 luglio 2022 al km 3, dove purtroppo si registra un morto, a perdere la vita un bimbo, il cui corpo veniva scaraventato dal violento urto fuori dall’abitacolo in cui si trovava. Il traffico quasi paralizzato onde permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Strazianti le immagini dei soccorritori che nulla hanno potuto che constare la morte del piccolo. Per il momento non si hanno ulteriori dettagli e dinamica del sinistro. (Seguiranno aggiornamenti)

