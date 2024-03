Incidente stradale in mattinata a Flumeri, ferito un anziano della contrada Murge.

L’incidente. E’successo questa mattina 7 marzo verso le ore 11.00, nel centro urbano di Flumeri. Un noto cittadino di Flumeri, residente alla contrada Murge, mentre scendeva da Via Serrone, per immettersi sulla strada principale del paese, forse a causa di un malore, la vettura guidata dall’anziano, senza altri passeggeri a bordo, dopo una serie di sbandate è andata a sbattere contro una recinzione di ferro, incastrandosi in essa e il conducente ha riportato vistose ferite alla testa.

A soccorrere il ferito, il personale del 118 che ha provveduto, a trasportare il ferito all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Sul posto è immediatamente intervenuto il Comandante dei Vigili urbani di Flumeri, Dott: Sonia Schena, che ha provveduto ai rilievi del caso e a dirigere il traffico, durante l’intervento del personale del 118. Era presente, anche personale RGPT Protezione Civile di Flumeri.

L’incidente, non ha coinvolto altre vetture o persone in transito, come riferitoci da un testimone oculare, che ha assistito a tutta la dinamica dell’incidente.

Carmine Martino