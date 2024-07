I bambini del SAHARAWI il 15 agosto 2024 saranno ospitati a Flumeri.

Sono giunti in Italia, alcuni dei bambini provenienti dal deserto africano del SAHARAWI, e saranno a Flumeri giovedì 15 agosto 2024, alle ore 15.30 per partecipare alla tradizionale traslazione del Giglio di Grano, in onore, di San Rocco.

Ad accogliere i Bambini Saharawi, sarà anche questa volta l’Insegnante Filomena Andreottola, componente l’Associazione di volontariato “ Vita di Ariano Irpino “, aderente al CSV Irpinia Sannio ETS.

Filomena Andreottola, si avvarrà anche dell’operato del Dott: Mario Lena, che non solo come in altre occasioni, visiterà presso il suo studio i Bambini per valutare il loro stato di salute. Ma, metterà a loro disposizione, anche i suoi locali di via Olivieri n. 12 a Flumeri, dove i bambini saranno ospitati.

Per tale occasione, Andreottola e Lena, invitano a partecipare all’evento, i rappresentanti delle autorità civili e religiose di Flumeri, ed anche, tutte le Associazioni che operano sul territorio flumerese, per accogliere e dare il benvenuto ai giovanissimi ospiti.

Carmine Martino