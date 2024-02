Castelvetere Sul Calore, sono iniziate le sfilate di Carnevale 2024.

Ieri 4 febbraio 2024, sono iniziate a Castelvetere Sul Calore le sfilate di Carnevale 2024, che si concluderanno il 17 febbraio p.v. Il pomeriggio, davanti ad un foltissimo pubblico proveniente non solo dal circondario, ma anche da alcune parti della Campania, con macchine e pullman, i carri allegorici hanno sfilato per le vie del centro, in un clima di festa, musica per e il bel tempo anche se rigido.

C’è stata tanta musica, tantissimi bambini, maschere e gruppi di balli a non finire, per la gioia di grandi e piccini e abbiamo raccolto qualche dichiarazione dei presenti.

“Siamo venuti apposta per vedere la sfilata“, dicono lungo le transenne del percorso, alcune delle tantissime persone che sono arrivate a Castelvetere per questa domenica speciale.

“Siamo arrivati due ora fa per non perderci questo momento “,raccontano dalle prime file alcune famiglie con bambini anche in carrozzine. E all’imbrunire, abbiamo notato arrivare ancora macchine e pullman, carichi di persone per assistere alla sfilata. Per cui, è un evento annuale che è molto seguito, anche fuori della provincia di Avellino.

Tanti i carri allegorici che hanno sfilato fino a tarda sera, sono stati costruiti da veri maestri d’arte, che dedicano a questo evento, tempo, passione e bravura nell’inventare e rendere visibili personaggi fantasmagorici della tradizione popolare carnevalescae analizzandoli ogniuno ha una sua storia.

< Il carro il “ Sorriso di Daniel “ha presentato la storia infinita guidati dalla presidente Debora Vena, che malgrado per motivi di lavoro è a 1300 km da Castelvetere, è riuscita nella realizzazione del carro allegorico e le coreografie del balletto dei più piccoli>.

< Il carro “ One Piece “ è stato eseguito da un gruppo di amici che si sono consolidati negli anni capitanato da Luca Pagano >.

<Il carro “ La squadra “ diretta da Gianluca Follo, hanno voluto omaggiare l’inventore della radio Guglielmo Marconi, configurando una mega radio a modo di discoteca, >.

< A seguire i carri, “ La folle Orchestra” diretta dal maestro Beppe Vessicchio, con balli e canti. Domenico Follo ha messo in scena il ballo El Color Samba. E inoltre, non sono passati inosservati i tanti piccoli gruppi, con piccoli carri trainati a mano, maschere singole o piccoli gruppi itineranti, Daniel ”

Tutti belli da ammirare, ma quello, che più ci ha incuriosito per bellezza e titolo è stato quello denominato “ Sorriso di Daniel – La storia infinita “. E la curiosità, ci ha portato ad apprendere una triste storia di un bambino, che dopo la sua scomparsa ha dato il nome ad una associazione onlus dal titolo “ Il Sorriso di Daniel “ formata dai genitori del bimbo scomparso e che ogni anno nel periodo di Carnevale gli dedicano un carro allegorico per tenere sempre vivo il ricordo di Daniel “.

Una storia anche se triste, valeva la pena di essere raccontata, per la carica di umanità nei confronti del piccolo e sfortunato Daniel.

Carmine Martino