“Eurochocolate Celebra l’Amore con l’Iniziativa #lovellino a Piazza Trieste e Trento

In occasione della festa degli innamorati, Eurochocolate presenta un’emozionante iniziativa sociale che rende omaggio all’amore attraverso l’arte e il cioccolato. La protagonista di questa celebrazione è l’opera “Il Bacio” dell’artista napoletana Dorotea Virtuoso, esposta in Piazza Trieste e Trento.

Coloro che condivideranno un gesto d’amore di fronte a questo affascinante dipinto, avranno l’opportunità di partecipare all’iniziativa speciale. Basta taggare il profilo ufficiale di Eurochocolate, insieme a quello dell’artista @doryarte_, e condividere la foto nell’area dedicata all’Italia del Cioccolato nell’Ex Teatro Eliseo.

Come riconoscimento per questo dolce gesto d’amore, i partecipanti verranno omaggiati con due deliziosi cuori di cioccolato, simbolo indiscusso dell’evento #lovellino. Questa iniziativa non solo celebra l’amore in tutte le sue forme, ma anche la connessione tra arte e cioccolato, creando un’esperienza unica e deliziosa per coloro che parteciperanno.

L’opera “Il Bacio” diventa così il punto di incontro per gli amanti dell’arte, del cioccolato e dell’amore, offrendo un’occasione speciale per condividere momenti romantici e creare ricordi indimenticabili. Grazie a Eurochocolate, San Valentino diventa un’esperienza ancora più dolce e coinvolgente per tutti coloro che decidono di immergersi nell’atmosfera romantica di Piazza Trieste e Trento.