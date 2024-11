Calitri (AV): Assalto allo Sportello ATM della BIPER

Calitri – Nella notte, intorno alle ore 4:30, un ordigno è stato fatto esplodere contro lo sportello bancomat della BIPER, situato nel centro della cittadina. L’esplosione ha causato gravi danni alla struttura, ma l’entità del bottino sottratto è ancora in fase di quantificazione.

L’allarme è stato immediatamente lanciato, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per avviare i rilievi e raccogliere le prime evidenze utili alle indagini. Gli investigatori stanno lavorando con il supporto degli artificieri per analizzare i resti dell’ordigno utilizzato e determinare la dinamica dell’assalto.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili di questo grave episodio. Le autorità hanno avviato l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nella speranza di raccogliere indizi utili all’identificazione dei colpevoli.