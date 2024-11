Nasce il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie 2024-2025 a Mugnano del Cardinale

Ieri, 22 novembre 2024, la comunità di Mugnano del Cardinale ha vissuto un momento speciale all’insegna della fraternità e della gioia. Si è infatti tenuto l’incontro di Agape Fraterna per celebrare la costituzione ufficiale del nuovo Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie per il 2024-2025.

Un momento di unità e condivisione

La serata è stata un’occasione di grande partecipazione comunitaria, in cui fede, tradizione e spirito di collaborazione si sono intrecciati per dare inizio a un nuovo cammino collettivo. Durante l’incontro, si è respirato un clima di fraternità e unione, elementi fondamentali per un progetto che mira a coinvolgere tutta la comunità nella celebrazione della Vergine delle Grazie, figura profondamente amata dai fedeli di Mugnano.

La costituzione del nuovo comitato

Nel corso dell’incontro, sono stati scelti e ufficializzati i membri del Comitato Festa, che avranno il compito di organizzare e promuovere i festeggiamenti per i prossimi due anni. Un impegno che non è solo organizzativo, ma anche spirituale, volto a rinnovare la devozione verso Maria Santissima delle Grazie e a rafforzare il senso di appartenenza e condivisione tra i cittadini.

Uno sguardo al futuro

Con entusiasmo e dedizione, il Comitato 2024-2025 si è già messo al lavoro per pianificare le iniziative future, con l’obiettivo di rendere i festeggiamenti un’occasione di preghiera, cultura e partecipazione.

La serata si è conclusa in un clima di gioia e gratitudine, lasciando nel cuore di tutti i partecipanti un rinnovato entusiasmo per la devozione mariana e per il percorso che attende la comunità nei prossimi mesi.

Mugnano del Cardinale si prepara così ad affrontare un nuovo capitolo di fede e tradizione, unendo le forze per rendere omaggio alla Maria Santissima delle Grazie, simbolo di speranza e amore per tutti i fedeli.