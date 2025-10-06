Sant’Anastasia, festeggiano il loro anniversario di matrimonio Enrico e Annamaria: 23 anni insieme

Il 6 ottobre è una data speciale per la comunità anastasiana e, in particolare, per una coppia che da oltre due decenni condivide la vita con amore, rispetto e dedizione.

Enrico Mele e Annamaria Vario festeggiano oggi 23 anni di matrimonio, un traguardo che racconta una storia fatta di valori solidi, famiglia e sentimento autentico.

Il loro cammino insieme è iniziato con la semplicità e la genuinità che li contraddistinguono. Da allora, Enrico e Annamaria hanno costruito un legame forte e duraturo, fondato sulla fiducia reciproca, sulla comprensione e sulla voglia di affrontare insieme ogni sfida della vita.

Nel corso degli anni, la loro unione è diventata un punto di riferimento per amici e parenti, un esempio di come l’amore, quando è vero, possa crescere e rafforzarsi con il tempo.

In occasione di questo anniversario, parenti, amici e conoscenti si uniscono ai coniugi Mele per celebrare un traguardo che va ben oltre il numero degli anni: rappresenta un percorso condiviso, fatto di sorrisi, sacrifici, momenti di gioia e di quotidianità vissuta insieme.

“Siete l’esempio vivente che l’amore vero resiste a tutto”, hanno scritto alcuni amici sui social, dedicando loro messaggi affettuosi e ricordi degli anni passati.

Dopo 23 anni, Enrico e Annamaria continuano a guardarsi con lo stesso sguardo di complicità di quel giorno di ottobre in cui si dissero “sì”.

La loro storia è la dimostrazione che il matrimonio non è soltanto un’unione, ma un viaggio da percorrere insieme, passo dopo passo, mano nella mano.