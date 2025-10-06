100 DI QUESTI GIORNI. QUADRELLE – Angelo Napolitano festeggia i suoi 50 anni

Grande festa per Angelo Napolitano, che oggi spegne 50 candeline! Un traguardo importante, celebrato con l’affetto della moglie Nunzia De Santis e dei figli Francesco e Luca, che con amore gli dedicano i più sinceri auguri: “Tanti auguri al nostro Angelo, esempio di forza, dedizione e bontà. Ti vogliamo bene!”

L’intera comunità di Quadrelle si unisce agli auguri per questo speciale compleanno, augurando ad Angelo tanta felicità, salute e serenità per gli anni a venire.

Buon compleanno, Angelo Napolitano, e cento di questi giorni!