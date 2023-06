SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Nozze Pasquale Capriglione e Emanuela Di Donna

E’ finalmente precipitato…..ma tra le braccia di Emanuela. E sorretto dai colleghi specialisti e piloti del sesto reparto volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino. Festa grande per il si dell’agente scelto pilota Pasquale Capriglione che nel santuario di San Giuseppe Vesuviano ha sposato Emanuela Di Donna. Ad officiare il rito padre Rosario Avino alla presenza dei testimoni i fratelli Gaetano e Simone per lo sposo e le sorelle Sofia e Terry per la sposa. Visibilmente emozionata Emanuela avvolta in un abito bianco micato in seta di Giulio Gaudioso. In alta uniforme storica della Polizia di Stato lo sposo, invece. All’uscita il picchetto d’onore dei colleghi poliziotti con sciabole tra due ali di rose bianche del designer flower Di Rosa. Dopo l’aperitivo con servizio catering della pasticceria Esposito, gli sposi hanno festeggiato insieme agli ospiti a Villa Vittoria sulle alture del Vesuvio.