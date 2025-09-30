GROTTOLELLA (Av) Annarita Ridente si laurea con 110 e lode in Biotecnologia del Farmaco

Grande festa in casa Ridente per laaurea in biotecnologia del farmaco con 110 e lode conquistata da Annarita presso l’Università Federico II di Napoli Tanti auguri alla neo Dottoressa da parte della mamma Antonella e papà Carmine, felicissimi per il raggiungimento di questo importante traguardo da parte della amatissima figlia e la ringraziano per aver regalato loro questa soddisfazioni immensa. Tanti auguri da parte di fratelli Salvatore e Francesco Pio, i quali augurano alla propria sorella tanti successi e soddisfazioni nel proprio cammino di vita.

Tanti auguri da tutta la sua famiglia, dalle cognate , dalle amate nonne e zii , zie , cugini e cugine. Auguri amorevoli ad Annarita dal suo fidanzato Francesco junior, felice più che mai per questo importante risultato.

Tanti auguri da parte dei colleghi del corso di laurea.

Tanti auguri da parte delle amiche e amici di sempre di Grottolella.

Tanti auguri istituzionali da parte del Vice Sindaco del comune di Grottolella Marco Grossi.

Infine tantissimi auguri alla neo laureata Annarita da parte di tutta la nostra redazione.