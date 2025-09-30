Avellino Basket rinnova la partnership con MielePiù: il marchio sarà sulla divisa ufficiale 2025/2026

Avellino – Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con MielePiù, azienda storicamente legata al territorio e ai suoi valori. Per la stagione sportiva 2025/2026, il marchio comparirà sul pantaloncino della divisa ufficiale di gara, confermando una sinergia che affonda le radici in una visione comune fatta di eccellenza, passione e radicamento nella comunità.

Fondata oltre ottant’anni fa, MielePiù è un punto di riferimento per l’arredo bagno, i rivestimenti, la termoidraulica e le soluzioni per il comfort abitativo. L’azienda si distingue per la capacità di coniugare innovazione, qualità italiana e attenzione al territorio, investendo costantemente in efficienza energetica e responsabilità sociale. Un percorso che di recente le è valso l’inserimento nella classifica “Stelle del Sud” del Sole 24 Ore, riconoscimento che attesta solidità e crescita.

La collaborazione tra Avellino Basket e MielePiù si rinnova dunque con l’obiettivo di rafforzare un progetto che va oltre il parquet: unire sport e comunità, sostenendo lo sviluppo del territorio e alimentando il senso di appartenenza.

“Un legame che non riguarda soltanto lo sport – sottolineano i promotori – ma rappresenta un impegno concreto verso la città e la sua crescita.”