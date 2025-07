Fiocco rosa a Mugnano del Cardinale: benvenuta Teresanna!

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Un nuovo raggio di sole illumina la casa della famiglia Napolitano: è nata Teresanna, la splendida bambina di Giovanni Napolitano e Teresa Capriglione.

Un lieto evento che ha riempito di emozione e gioia non solo mamma e papà, ma anche i nonni, che col cuore traboccante d’amore accolgono la loro adorata nipotina. Una nuova vita che porta speranza, amore e futuro, in un giorno che sarà ricordato per sempre.

Alla piccola Teresanna vanno gli auguri più sinceri da parte di amici, familiari e di tutta la comunità di Mugnano, con l’auspicio che cresca circondata dall’affetto dei suoi cari, in salute e felicità.

Benvenuta al mondo, Teresanna!