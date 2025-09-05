CICCIANO. Fiocco rosa – Benvenuta al mondo Greta Pesce!

Grande festa nelle famiglie Pesce e Casoria di Cicciano per la nascita della piccola Greta, la seconda stella che illumina l’universo di mamma Ilenia Pia Casoria e papà Angelo Pesce.

Ad accoglierla con amore c’è la sorellina Giulia, insieme ai nonni Giuseppe e Rosa, emozionati e pieni di gioia, e alle zie Rosalba, Virginia e Carmen, con Vito Antonio Argentieri e Virgilio. Tra i più felici, il piccolo cuginetto Antonio Argentieri, definito affettuosamente il “bodyguard” di Greta.

Un pensiero speciale va anche alla bisnonna Rosa, che a 91 anni ha potuto abbracciare la sua pronipote, donando a tutta la famiglia un ricordo indimenticabile.

Un sentito ringraziamento è rivolto all’equipe del reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e in particolare alla dottoressa Felicetti, che con professionalità, dolcezza e delicatezza ha seguito la gravidanza fino al lieto evento.

Alla piccola Greta e alla sua splendida famiglia i più affettuosi auguri per una vita piena di amore, salute e felicità.