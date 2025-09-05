Avellino – Gazebo di Fratelli d’Italia in piazzetta Biagio Agnes: focus su giustizia e sicurezza

Domani mattina, sabato 6 settembre 2025, il gazebo di Fratelli d’Italia farà tappa ad Avellino, in piazzetta Biagio Agnes.

Alle ore 10:30 è previsto l’appuntamento con la stampa per un saluto e la presentazione dell’iniziativa, alla presenza dei vertici del coordinamento provinciale e del coordinamento cittadino del partito.

Il tema centrale dell’incontro sarà “Giustizia e Sicurezza, non solo parole”, con un approfondimento sulle riforme attese da tempo nel Paese. Contestualmente sarà presentata anche l’edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, un’iniziativa editoriale targata FdI.

Il gazebo rappresenta una nuova occasione di incontro tra cittadini e rappresentanti del partito, in un momento di confronto aperto sulle priorità politiche e sociali che riguardano la comunità locale e nazionale.