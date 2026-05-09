BAIANO. Dalla sala operatoria ai campi: la doppia vita della dottoressa Maria Rosaria Colucci

C’è chi, dopo una vita trascorsa in corsia, sceglie il riposo. E poi c’è chi, terminato il turno da medico, indossa stivali e guanti e si dedica con la stessa passione alla terra. È la storia della dottoressa Maria Rosaria Colucci, donna simbolo di una tradizione familiare importante e custode di un amore autentico per l’agricoltura.

Siamo entrati nella storica villa della famiglia Colucci, una dimora immersa nel verde, circondata da circa 10mila metri quadrati di vegetazione rigogliosa, alberi ad alto fusto e terreni coltivati che raccontano generazioni di storia. Una famiglia che, nel tempo, ha dato vita a professionisti stimati: notai, medici, avvocati. Un’eredità culturale e professionale importante, che oggi continua anche grazie alla figura della dottoressa Colucci.

Medico chirurgo con oltre quarant’anni di attività alle spalle, Maria Rosaria Colucci rappresenta un raro esempio di equilibrio tra professione e passione. Perché accanto al camice bianco, c’è un’altra identità che porta avanti con orgoglio: quella di agricoltore.

I terreni ereditati dal padre e dai nonni non sono semplicemente proprietà di famiglia, ma un patrimonio affettivo e culturale che la dottoressa segue personalmente ogni giorno. Noccioleti e noceti curati con attenzione, sacrificio e competenza, in un lavoro che la vede protagonista in prima persona, anche alla guida di trattori e mezzi agricoli.

Una scena insolita ma straordinariamente autentica: il medico che lascia l’ambulatorio per dedicarsi alla campagna, con la stessa precisione e lo stesso senso di responsabilità che l’hanno accompagnata per decenni nella professione sanitaria.

Nel corso dell’incontro ci ha raccontato il suo legame con la terra, il valore delle tradizioni e la soddisfazione di vedere ogni anno i frutti del proprio lavoro. Un rapporto profondo con la natura, vissuto non come hobby, ma come scelta di vita e continuità familiare.

La villa Colucci diventa così non solo una residenza storica immersa nel verde, ma il simbolo di una donna che ha saputo coniugare cultura, professione e amore per le proprie radici.

L’abbiamo incontrata e intervistata: nel video allegato il racconto completo della dottoressa Maria Rosaria Colucci, medico stimato e appassionata agricoltrice, esempio di dedizione, forza e amore per la propria terra.<a

