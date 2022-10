Laurea in strumenti a percussione per Ciro Pio Maietta, presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino, conseguita martedì 22 ottobre 2022 dal giovane avellano. Auguri speciali per il traguardo raggiunto dalla mamma Annamaria, dal fratello Giovanni e dalla stella che lo protegge dal cielo, il suo papà.

Complimenti anche dalla redazione di Binews.