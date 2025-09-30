Avella, Antonio Pio Del Mastro si laurea in Scienze Motorie con 110 e lode

AVELLA – Grande gioia e orgoglio per la comunità di Avella e, in particolare, per la famiglia Del Mastro: Antonio Pio ha conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l’Università di Napoli con il massimo dei voti, 110 e lode.

Un traguardo importante che premia anni di studio, impegno e passione, raggiunto con determinazione e costanza.

A fargli eco la soddisfazione e l’affetto dei familiari, che con orgoglio hanno voluto condividere pubblicamente il risultato del loro caro, esempio di dedizione e serietà.

Ad Antonio Pio vanno i complimenti di amici, parenti e conoscenti, che lo accompagnano in questo nuovo capitolo della sua vita professionale e personale.

Congratulazioni, dottore!