Mugnano del Cardinale: Una stella brilla all’Università Parthenope: Caterina Anna Spirito conquista la laurea con 110 e lode

Giornata indimenticabile per Caterina Anna Spirito, che ha coronato con straordinario successo il suo percorso di studi conseguendo la Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Organizzazione e Consulenza del Lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Non un semplice traguardo, ma un vero e proprio trionfo accademico: 110 e lode, riconoscimento che premia il talento, l’impegno e la dedizione costante.

La gioia di Caterina è stata condivisa con emozione da tutta la sua famiglia: il papà Franco Spirito, la mamma Antonella, il fratello Pier Ferdinando, i nonni, gli zii e gli amici più cari. A sostenerla in questo percorso anche il fidanzato Mario, che le è stato accanto con affetto e orgoglio.

Un risultato che non rappresenta solo la fine di un capitolo, ma l’inizio di una brillante carriera professionale, che siamo certi vedrà Caterina distinguersi con la stessa determinazione e passione che l’hanno portata fin qui.

Oggi la laurea di Caterina è motivo di festa, ma anche di ispirazione per chi crede nei sogni e li rincorre senza mai arrendersi.

Complimenti dottoressa Spirito: il futuro ti aspetta a braccia aperte!