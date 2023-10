100 DI QUESTI GIORNI. Saviano, ha compiuto 96 anni Rosa Strocchia. Gli auguri

Augurissimi e complimenti alla Sig.ra Strocchia Rosa che in data 16 Ottobre 2023 ha compiuto il suo 96° Compleanno. La Sig.ra Rosa nata nel 1927 e mamma di tre figlie: Lucia, Rachele e Brigida, vissuta in un periodo pieno di sacrifici a causa delle guerra, ha saputo con la sua bontà e forza a sopravvivere a quei momenti duri e difficili della vita. Essa, originaria della Masseria Strocchia di Saviano e terza di sette figli (quattro fratelli e tre sorelle), ha vissuto la sua giovinezza insieme ai suoi familiari, dedicandosi al lavoro domestico e all’agricoltura, fino al momento del matrimonio con Napolitano Fedele (deceduto). La Festeggiata, di carattere mite, saggia, scrupolosa e sensibile, aiutata dalla figlia Rachele Napolitano è riuscita a partecipare sensibilmente alla sua festa e ad essere sempre presente, nonostante seduta a letto, Ha festeggiato il suo 96° Compleanno insieme a tutti i suoi familiari presso la propria abitazione in Via Pagliarella n. 2 Saviano e nell’occasione ha ringraziato tutti gli intervenuti per averle fatto trascorrere una serata indimenticabile. L’evento si è concluso con il taglio della torta, il brindisi, le foto ricordo e gli Auguri vivissimi per una vita ancora lunga e serena. (P.Iannucci)