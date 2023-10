AVELLA. Nocciola marchio De.Co. venerdì 20 ottobre incontro sul tema e apertura iscrizioni all’anno corilicolo.

Venerdì 20 ottobre ore 18.30 presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale la Commissione Comunale “Nocciola di Avella De.Co” promuoverà il bando di iscrizione all’anno corilicolo 2023/2024 ed incontrerà i produttori, gli imprenditori e i cittadini per discutere sul tema ed in particolare sui vantaggi per la filiera determinati dal sigillo del marchio di garanzia. Interverranno la Presidente della commissione Carmen Loiola, il Presidente di Terrae Abellanae Giovanni D’avanzo e il Sindaco del Comune di Avella Vincenzo Biancardi. Sarà un’occasione per confrontarsi sulle strategie di promozione da adottare e quindi sul coinvolgimento degli imprenditori agricoli a cui è indirizzato principalmente l’invito. Chi ha intenzione di cogliere questa occasione può prendere visione dell’avviso pubblico ,del regolamento e della modulistica recandosi all’area amministrativa del Comune di Avella o facendo il giorno 20 ottobre in occasione del convengo. L’azione messa in campo dalla Commissione Comunale De.co mira al consolidamento del marchio d’area della nocciola in quanto prodotto di punta, o meglio, icona del territorio irpino e specificatamente del territorio dell’areale compreso nei comuni di Avella, Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirigiano e Monteforte Irpino. L’obiettivo finale è il miglioramento del posizionamento sul mercato della Nocciola di Avella coma da disciplinare, identificata in diverse cultivar tra cui Mortarella, San Giovanni e Camponica. Le iscrizioni al programma di filiera del marchio d’area De.Co. sono gratuite e la data di scadenza è fissata per il 30 novembre 2023 entro le ore 12.00.